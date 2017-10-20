«20-метровый огненный фонтан»: в Подмосковье разорвало газопровод

Луховицы , Московская область, 20 октября 2017, 08:35 — REGNUM В районе населенного пункта Красная Пойма Луховицкого района Московской области прорвало трубу газопровода, сообщает 20 октября телеграм-канал Mash.
На видео, снятым одним из очевидцев событий, видно, как огненный фонтан высотой примерно 20 метров бьет из прорванного газопровода.
В настоящий момент на месте ЧП работают аварийно-спасательные службы, на участке идет выгорание газа.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, подача газа потребителям не нарушена.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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