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«20-метровый огненный фонтан»: в Подмосковье разорвало газопровод

Происшествия

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал

«20-метровый огненный фонтан»: в Подмосковье разорвало газопровод
geralt
Взрыв

Луховицы , Московская область, 20 октября 2017, 08:35 — REGNUM  В районе населенного пункта Красная Пойма Луховицкого района Московской области прорвало трубу газопровода, сообщает 20 октября телеграм-канал Mash.

На видео, снятым одним из очевидцев событий, видно, как огненный фонтан высотой примерно 20 метров бьет из прорванного газопровода.

В настоящий момент на месте ЧП работают аварийно-спасательные службы, на участке идет выгорание газа.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, подача газа потребителям не нарушена.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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