Уличные гонки на папиной машине: МВД Украины раскрыло детали ДТП в Харькове

Харьков, Украина, , 08:23 — REGNUM Водитель автомобиля Lexus, сбивший 11 человек в Харькове, участвовал в уличных гонках по городу, написал в своем Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, это стало видно на записях уличных камер наблюдения, установленных напротив Харьковского исполкома. Ранее их опубликовал харьковский интернет-провайдер «Триолан».

Затормозить находившаяся за рулем Lexus 20-летняя Елена Зайцева даже не пыталась. В результате ДТП погибли шесть человек, еще пятеро пешеходов ранены.

«Несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить», — написал Геращенко, добавив, что теперь следствие должно установить других участников гонки.

Трагедия произошла вечером 18 октября в Харькове. Lexus на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg, проезжая на запрещающий сигнал светофора, и затем протаранил пешеходов.

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Девушка-водитель была задержана, а затем арестована по решению суда. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Известно, что одной из тяжело пострадавших пешеходов оказалась беременная женщина. Также советник главы МВД написал, что водителя второго авто, принимавшего участие в гонках, ищут, он должен рассматриваться следствием в качестве свидетеля.

По статье УК Украины «Нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек» девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg, в который врезался Lexus, выжил.

Установлено, что Lexus, за рулём которого находилась девушка, принадлежал её отцу. Следователи также проверят обстоятельства получения Зайцевой водительского удостоверения, сообщил Геращенко.

Водитель автомобиля Lexus ранее неоднократно привлекалась к административным штрафам за нарушение правил дорожного движения. В частности, зимой 2017 года автомобиль Lexus с регистрационным номером АХ 0032 ЕС проехал на запрещающий сигнал светофора.

Кто был за рулем в тот день неизвестно. Геращенко отметил, что раз действующий размер штрафа не останавливает нарушителей при проезде на красный свет, значит, он не слишком велик, и его нужно пересмотреть.

Ранее резонансным стало аналогичное ДТП в Казахстане. 13 августа 2016 года 21-летний представитель казахстанской «золотой молодёжи» Исмаил Сулейман на своем кабриолете BMW на огромной скорости влетел в группу рабочих, которые проводили водопровод в самом центре Чимкента.

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На месте погиб один из рабочих, а Сулейман, проигнорировавший все дорожные знаки и допустивший трагедию, сбежал с места ДТП. В его брошенной машине сотрудники полиции нашли газовый пистолет «ИЖ» с патронами.

Задержать выходца из богатой семьи не смогли, затем, когда шум немного утих, в Чимкенте над ним прошел суд и виновника ДТП осудили и сразу амнистировали по случаю 25-летия независимости Казахстана. Таким образом, водитель-убийца ни одного дня не провел в тюрьме.