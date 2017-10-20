Житель Благовещенска получил условный срок за отнятую панаму

Благовещенск, , 08:18 — REGNUM Благовещенский суд приговорил молодого человека из столицы Амурской области к 2 годам лишения свободы условно за то, что тот отнял панаму у ребенка, 20 октября сообщается на сайте городского суда.

«Понимая, что действует открыто, и за его преступными действиями наблюдает собственник имущества», преступник подошел к пострадавшему, «снял с него панаму и забрал себе, тем самым открыто похитив», на вопрос о том, на каком основании он совершает свои действия, нарушитель заявил, что «панама ему понравилась».

Не остановившись на достигнутом, грабитель «с целью доведения до конца своего преступного умысла», угрожал жертве насилием, сказав, что если тот будет требовать вернуть полюбившийся головной убор, то будет бит «по голове и телу».

В итоге — злодей был привлечен к ответственности по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с угрозой применения насилия, не опасного для здоровья), раскаялся, имущество вернул, и отделался двумя годами условно.

Напомним, еще в 2015 году, Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, призывал депутатский корпус к декриминализации ряда статей УК.

«Прошу Государственную Думу поддержать предложение Верховного суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса РФ и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой — повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние», — заявил тогда президент, добавив, что сегодня каждое второе уголовное дело, дошедшее до суда, связано с незначительными преступлениями, а люди, в том числе молодые, попадают в места заключения. «Пребывание там, сама судимость, сказывается на их судьбе и нередко приводит к последующим преступлениям», — заявил президент.