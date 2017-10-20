В США начали расследование дела в отношении Вайнштейна

Лос-Анджелес, США, , 08:09 — REGNUM Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении американского кинопродюсера Харви Вайнштейна из-за обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом 20 октября сообщается в Twitter ведомства.

«Отдел по ограблениям и убийствам полиции Лос-Анджелеса допросил потенциальную жертву сексуального домогательства в 2013 году, связанного с Харви Вайнштейном, — говорится в сообщении. — Расследование продолжается».

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Ранее телеканал CNN сообщил, что более 40 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Обвинения поступают от актрис, манекенщиц, костюмеров и сценаристов.

При этом продюсер продолжает отрицать свою вину, настаивая на том, что во всех случаях близость происходила по взаимному согласию.

Напомним, в начале сентября издание The New York Times опубликовало расследование, согласно которому Вайнштейн на протяжении более 30 лет домогался к известным голливудским актрисам и сотрудницам компаний, в которых работал.

После публикации статьи многие представители шоу-бизнеса также признались, что испытывали навязчивое внимание со стороны продюсера. Среди них Анджелина Джоли, Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу и многие другие.

В связи с этим Вайнштейн был выведен из состава Американской академии киноискусств, а позже покинул совет директоров своей компании The Weinstein Company.

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