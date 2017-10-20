Блэкаут в Балтийске ликвидирован

Калининград, , 07:42 — REGNUM В городе Балтийске Калининградской области, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота, восстановлена подача электроэнергии. Как сообщила сегодня, 20 октября, официальный представитель «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова, чуть более часа назад на подстанцию, питающую город, было подано напряжение.

Напомним, блэкаут произошел вчера около 19:00 из-за аварии и последующего возгорания на подстанции «Оборонэнерго». Без света оставались свыше 35 тысяч человек. Также не работали системы отопления и канализации.

В штабе флота корреспонденту ИА REGNUM подчеркнули, что ЧП не сказалось на боеготовности объектов Балтийского флота.

«Данная ситуация в Балтийске не повлияла на боеготовность сил и войск флота, — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов. — Все объекты Балтийского флота, находящиеся в Балтийске, подключены к автономным источникам питания»

Проведение аварийно-восстановительных работ в городе Балтийске взяли под личный контроль губернатор Калининградской области Антон Алиханов и командующий Балтийским флотом Александр Носатов.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в российском эксклаве за последние несколько лет произошло два серьезных блэкаута, демонстрирующие энергоуязвимость российского региона, окруженного иностранными государствами.

В августе 2011 года из-за грозы и последующего короткого замыкания была полностью обесточена вся Калининградская область, в том числе без света остались аэропорт «Храброво», порт «Калининград», объекты железной дороги, станции сотовой связи.

В августе 2013 года ситуация повторилась: из-за попадания молнии в ЛЭП приграничного с Литвой города Советска без света остались около 700 тысяч человек из 1 млн проживающих в регионе.

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