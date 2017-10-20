Китай жестко осудил теракты в Афганистане

Пекин, , 05:50 — REGNUM Китай жестко осудил террористические атаки в Афганистане, жертвами которых стали по меньшей мере 71 человек, сообщает 19 октября газета Global Times.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Лу Кан заявил на пресс-конференции, что Китай был шокирован количеством жертв теракта, выражая соболезнования семьям погибшим и скорбь по убитым.

Он отметил, что Китай обеспокоен эскалацией насилия в Афганистане и призвал все стороны перейти к мирному процессу во имя сохранения мира, стабильности и развития в стране.

Он также осудил террористическую организацию «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственную за теракт.

Напомним, что в результате террористических атак 17 октября в нескольких провинциях Афганистана по меньшей мере 71 человек погиб, еще 170 получили ранения.

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