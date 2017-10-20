Добрая традиция: в КНР вновь старушка кидала монетки в двигатель самолета

Куньмин, Китай, , 01:09 — REGNUM В Китае был отменен рейс после того, как было обнаружено, что 76-летняя женщина бросала монетки в двигатель самолета, сообщает 19 октября агентство «Синьуха».

Рейс 8L9960, следовавший из города Аньцин провинции Аньхой в город Куньмин провинции Юньнань не вылетел вовремя в связи с проведением экстренной проверки система безопасности.

Как выяснилось, пожилая пассажирка куньминских бюджетных авиалиний, аффилированных с компанией HNA group, бросала «на удачу» монетки в двигатель самолета при посадке.

«Счастливый рейс» был немедленно задержан после того, как работники аэропорта обнаружили монетки на взлетно-посадочной полосе, а женщина по фамилии Фан была немедленно доставлена в отделение полиции.

ИА REGNUM сообщало о схожем случае, который произошёл в июне 2017 года в Китае, когда 80-летняя женщина бросала монетки в двигатель самолета при посадке на самолет рейса China Southern Airlines. Тогда соседи подозревамой заявили, что она была буддисткой. В итоге все закончилось благополучно, а женщина вскоре была отпущена без применения каких-либо санкций.

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