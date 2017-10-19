Обесточен Балтийск, где дислоцирована главная военно-морская база Балтфлота

Калининград, , 21:22 — REGNUM В Калининградской области сегодня вечером, 19 октября, полностью обесточен город Балтийск, где дислоцирована главная военно-морская база Балтийского флота.

По данным пресс-службы «Янтарьэнерго», произошла авария на подстанции «Балтийск», которая обслуживается компанией «Оборонэнерго».

Источник сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что военно-морская база перешла на свои источники питания с кораблей, а вот город с 33 тысячами жителей пока остается без электричества.