Четверг, 19 Октября 2017 года
22:27:03 МСК

Обесточен Балтийск, где дислоцирована главная военно-морская база Балтфлота

Происшествия

Причина аварии выясняется

Обесточен Балтийск, где дислоцирована главная военно-морская база Балтфлота

Калининград, 19 октября 2017, 21:22 — REGNUM  В Калининградской области сегодня вечером, 19 октября, полностью обесточен город Балтийск, где дислоцирована главная военно-морская база Балтийского флота.

По данным пресс-службы «Янтарьэнерго», произошла авария на подстанции «Балтийск», которая обслуживается компанией «Оборонэнерго».

Источник сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что военно-морская база перешла на свои источники питания с кораблей, а вот город с 33 тысячами жителей пока остается без электричества.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на электросетях