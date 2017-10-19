Аваков о ДТП в Харькове: «Виновница задержана полицией»

Харьков, Украина, , 14:53 — REGNUM Девушка-водитель Lexus, которую подозревают в наезде на пешеходов в Харькове, находится под стражей. Об этом сообщил в четверг, 19 октября, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

«Виновница задержана полицией, находится под стражей, и представление на арест судом подписано Нацполицией и прокуратурой, — написал министр. — Полиция проводит расследование».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Харькове на перекрёстке улиц Сумская и Бурсацкий спуск автомобиль Lexus, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg и вылетел на тротуар.

По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще 6 получили различные травмы.

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