В Красноярске возбудили дело после смерти мальчика на уроке физкультуры

Красноярск, , 14:48 — REGNUM В Красноярске следователи возбудили уголовное дело после того, как во время урока физкультуры в одной из школ города умер 10-летний мальчик, сообщает 19 октября пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 17 октября в школе №12 краевого центра во время урока физкультуры мальчику стало плохо. Ребенок упал и потерял сознание, ему оказывал помощь школьный медработник, была вызвана скорая помощь.

Однако, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался. Причиной трагедии, предположительно, стали проблемы у ребенка со стороны сердечно-сосудистой системы. Следователи опросили родителей мальчика, учителей, школьного врача, а также были истребованы медицинские документы из учреждения, где наблюдался ребенок.

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«Установлено, что у него не было освобождения от уроков физкультуры, будет проверена правомерность заключения врачей о том, что мальчик мог посещать уроки физкультуры в общем порядке», — говорится в сообщении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая по неосторожности смерть»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

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