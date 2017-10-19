В Тюмени «Боинг» совершил посадку из-за плохого самочувствия пассажирки

Тюмень, , 14:41 — REGNUM В тюменском аэропорту «Рощино» пассажирский самолет «Боинг-737» авиакомпании S7 Airlines, летевший рейсом Новосибирск — Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об это рассказал 19 октября старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР Дмитрий Лебедев, сообщает «URA.ru».

Во время полета женщине стало плохо, и командир самолета принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту.

Пассажирка была госпитализирована, а самолет после дозаправки отправился по маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 2017 года в международном аэропорту Самары «Курумоч» самолет совершил экстренную посадку из-за родов 37-летней пассажирки из Узбекистана.

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