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Генпрокуратура начала проверки в районных администрациях Нижнего Новгорода

Происшествия

Проверки совпали с увольнением главы городской администрации и его первого зама

Нижний Новгород, 19 октября 2017, 14:23 — REGNUM  В администрациях районов Нижнего Новгорода начались проверки, в которых принимают участие сотрудники Генпрокуратуры РФ.

Как сообщает «НТА-Приволжье», правоохранители встречаются с главами администраций и осуществляют проверку документов.

Первая проверка прошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Теперь представителей генпрокуратуры жду в администрацию Советского района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и его первый заместитель Сергей Миронов с промежутком в один день написали заявление об уходе по собственному желанию.

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