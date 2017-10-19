В Дагестане арестовали директора школы

Махачкала, , 14:14 — REGNUM В Дагестане стал фигурантом уголовного дела директор школы в селе Ахкент Левашинского района. Его подозревают в участии в организованной преступной группе из числа работников администрации, с помощью которой у государства было похищено 1,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 19 октября в Следственном комитете по региону.

Подозреваемый в мошенничестве и служебном подлоге задержан. Суд принял решение поместить его под стражу. Следователи уже установили схему, по которой действовал директор школы.

Оказалось, что в 2013 году бывший глава муниципального образования «Левашинский район» решил поживиться за счет денежных средств, выделяемых из регионального отделения Фонда социального страхования. Он создал организованную преступную группу из числа работников администрации. По его указанию они подготавливали фальшивые документы, на основании которых Фонд социального страхования перечислял фактически несуществующим гражданам денежные средства для страховых выплат.

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В течение 2015−2016 годов директор школы в селе Ахкент подписал и заверил печатью такие фальшивые письма-заявки в Фонд социального страхования на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Перечисленные на лицевой счет образовательного учреждения денежные средства были перенаправлены на личный счет руководителя образовательного учреждения в банке, а после этого внесены в кассу администрации Левашинского района. Участники организованной группы распорядились этими деньгами в свою пользу.

В отношении директора Ахкентской средней общеобразовательной школы возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой» и «Служебный подлог». Его расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Дагестане попал под подозрение в мошенничестве и служебном подлоге директор Дахадаевской районной вечерней общеобразовательной средней школы. Руководитель учебного учреждения нанес ущерб государству почти на 3 млн рублей. Он составлял фальшивые табели учета рабочего времени и тарификационные списки, в которые вносил несуществующих работников. Расписываясь самостоятельно в ведомостях, злоумышленник присвоил себе немалые денежные средства, предназначенные для выдачи заработной платы, отпускных и других выплат.

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В июле 2017 года в Ингушетии поймали за руку бухгалтера одной из школ, который в течение 2014−2015 годов начислял себе завышенные суммы заработной платы. За это время ему было необоснованно переведено более 3,835 млн рублей. Полученные деньги злоумышленник переводил на счета своих родственников, а потом обналичивал их в банке.