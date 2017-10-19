Ялтинские пожарные эвакуировали 50 человек из здания поликлиники

Ялта, Крым, , 14:15 — REGNUM Пожар в ялтинской городской поликлинике удалось предотвратить сотрудникам Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, сообщает 19 октября пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

«Сегодня утром 19 октября в 07.38 час в службу спасения поступило сообщение о том, что из помещения цокольного этажа 6-ти этажного здания Ялтинской городской поликлиники идет сильный дым», — говорится в комментарии пресс-центра.

По прибытии на место пожарные осуществили эвакуацию около 50 человек персонала учреждения и пациентов поликлиники. В ходе пожаротушения было установлено, что причиной сильного задымления мог стать загоревшийся холодильник.

«Стоит отметить, что пожарно-спасательные подразделения оперативно отреагировали на вызов и приняли первоочередные меры по спасению людей и тушению возгорания», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. В месте возгорания находился склад с медикаментами, это могло увеличить силу и площадь возгорания, что стало бы угрозой жизни людей.

Напомним, что на сайте МЧС РФ в разделе «Для населения» подробно изложены основные инструкции по поведению в чрезвычайных ситуациях бытового, природного и техногенного характера, а также отдельно выложены инструкции раздела «Гражданская оборона» — от инструкции при сигнале «воздушная тревога» до правил поведения при «радиационной опасности».