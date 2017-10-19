Тысячи жителей свердловского Невьянска по-прежнему остаются без тепла

Невьянск, Свердловская область, , 13:15 — REGNUM В Свердловской области из-за продолжающихся ремонтных работ на теплотрассе без тепла остаются несколько тысяч жителей Невьянска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил правозащитник Николай Харченко.

«В Невьянске всё-ещё нет тепла, но ремонт пошёл авралом», — заявил Николай Харченко.

Как сообщало ИА REGNUM, участок теплосети давно нуждался в замене, но летом этого не было сделано. В результате для не менее двух тысяч жителей города отопительный сезон ещё не начался. К теплу не подключены более десятка домов, школа, детский сад и детский дом. Из детского дома сироты были временно переведены в другие социальные учреждения.

В правительстве Свердловской области знают о сложившейся ситуации и выделили средства на замену труб теплотрассы, которая проходит по улице Чапаева. Также были поставлены сроки подключения — 15 октября. Однако впоследствии в администрации Невьянска сообщили, что реально провести замену труб удастся только к 20 октября.

По сообщениям местных жителей, реконструкция действительно оказалась масштабной, однако подрядчик вёл работы в обычном режиме и только в последний день перешёл на авральный.

В департаменте ЖКХ города Невьянска сообщили, что работы будут сделаны в срок, и уже 20 октября теплоноситель будет подан в общую систему. Однако в связи с тем, что дома не могут подключаться единовременно, этот процесс будет завершён 21 и 22 октября. То есть, по словам чиновника мэрии города, до конца недели все жители города будут обеспечены теплом.

Отметим, что ситуация с подключением теплоснабжения в Невьянске находится на контроле прокуратуры свердловской области.

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