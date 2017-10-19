В Казахстане дело экс-министра Бишимбаева передано в суд

Астана, , 13:06 — REGNUM Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев отправится под суд по уголовному делу о взяточничестве, передает 19 октября издание «Zona» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны.

«14 октября прокуратурой города уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Расследование данного дела в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению», — отметили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Бишимбаев подозревается в том, что неоднократно получал взятки, по предварительному сговору. По версии правоохранительных органов, экс-министр организовал хищение 1 млрд тенге (172 млн рублей), находясь на должности руководителя холдинга АО «НУХ Байтерек». Схема предусматривала вывод денег через фирмы ТОО Orda Glass и ТОО «Шымкентхиммонтаж» (подрядчик OG).

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Он был отстранен от должности 28 декабря 2016 года и задержан правоохранительными органами 10 января 2017 года. Вместе с Бишимбаевым были задержаны руководители и учредители компании других компаний, участвующих в криминальном сговоре.

Отметим, что «Байтерек» является национальным управляющим холдингом, которому поручен контроль за реализацией ключевых проектов в Казахстане. Предполагается, что к 2023 году он станет основным финансовым агентом Правительства Казахстана, обеспечивающим «диверсификацию, модернизацию и устойчивое развитие экономики страны и решение социально ориентированных задач государства».

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