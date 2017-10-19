СК РФ: Два судебных пристава подозреваются во взяточничестве

Великий Новгород, , 13:06 — REGNUM Следственный комитет РФ по Новгородской области возбудил уголовное дело в отношении двух судебных приставов-исполнителей, сообщает 19 октября пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области.

По версии следствия, подозреваемые предлагали местным жителям за деньги прекратить в отношении них исполнительные производства. Приставы «указали гражданам на необходимость передачи на первоначальном этапе части денежных средств, что они и сделали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечают в следственном управлении, ранее в отношении подозреваемых уже было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, и суд заключил подозреваемых под домашний арест. «Расследование уголовного дела продолжается», — резюмировали в пресс-службе.

Необходимо отметить, что прокуратура области, по информации старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью, признала законным возбуждение уголовных дел в отношении бывших судебных приставов-исполнителей за получение взяток, и подтвердила, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на ее контроле.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что также за взятку была задержана начальник Московского районного отдела судебных приставов в Петербурге. Ее подозревают в получении 25 тыс. рублей за согласие возбудить исполнительное производство и взыскать в пользу взяточника задолженность по договору займа.