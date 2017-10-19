В Москве задержаны подозреваемые в краже $700 тыс. у гражданина Китая

Москва, , 12:36 — REGNUM Сотрудники полиции оперативно задержали в Москве подозреваемых в ограблении гражданина Китая, у которых было украдено $700 тыс. (более 40 млн рублей), сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, злоумышленники напали на гражданина Китая на юго-востоке Москвы. Нападавшие ударили его по голове и выхватили две сумки с деньгами.

В полиции пострадавший объяснил, что деньги он собирался положить на счет в один из банков. Благодаря быстрому оповещению сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемых.

При обыске у них были найдены деньги и вещественные доказательства причастности мужчин к совершенному преступлению. В частности, у них нашли обрез ружья.