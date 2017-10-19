В Одесской области изъяли более 200 кг наркотиков

Одесса, Украина, , 11:53 — REGNUM 215 кг конопли изъяли правоохранительные органы в Одесской области на Украине, сообщает 19 октября УНН.

Согласно сообщению, к распространению наркотика причастен один человек, который был задержан полицией. В ходе обысков правоохранители обнаружили в трех домовладениях в селе Шабо Одесской области 100 кустов и 215 кг конопли, 200 бумажных пакетов с наркотиком и более 140 шариков из фольги с наркотическими веществами.

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Помимо этого, сотрудники полиции изъяли наличность на сумму порядка 4 тыс. гривен ($151), $1,6 тыс. и 665 евро. Общая стоимость наркотиков, изъятых у преступника, оценивается на черном рынке примерно на уровне 16 млн гривен ($610 тыс.).

Напомним, ранее в Запорожской области были раскрыты две метадоновые нарколаборатории, поставлявшие наркотические вещества в Запорожскую, Херсонскую и Одесскую области, а также в Киев. У преступников были изъяты наркотические средства общей стоимостью порядка 5 млн гривен ($190 тыс.).

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