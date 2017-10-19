Сын Марии Шукшиной оказался в центре скандала из-за наркотиков

Москва, , 11:53 — REGNUM Сын известной актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Макар Касаткин оказался в центре скандала после того, как его бывшая возлюбленная Фрейя Зильбер написала заявление в полицию и пришла на телешоу к Андрею Малахову, чтобы рассказать подробности, передает 19 октября сайт телеканала «Вести».

Беременная подруга Касаткина обвинила жениха в избиении и угрозах, а также в употреблении и распространении наркотиков. Перед тем, как прийти на программу «Прямой эфир» Малахова, она сняла на камеру мобильного телефона беспорядок в квартире Макара.

«Это квартира мамы, она ему ее подарила, — сказала Зильбер на телешоу. — Но выглядит как какой-то притон», — в ответ прокомментировал Малахов снятое видео. Девушка пояснила, что когда она жила вместе с Макаром в квартире было чисто. Но когда уехала, в ней появился беспорядок.

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Из более ранних публикаций в СМИ следует, что сын Шукшиной вместе со своей девушкой пришел в полицию 1 октября. Вместе они написали друг на друга заявления и ушли. Источник в МВД, на который ссылается «Комсомольская правда», пояснил, что «парочку в полиции давно знают».

«Они время от времени, как подгуляют, дерутся, пишут друг на друга петиции, потом мирятся. Вот и на этот раз. Она — что он её поколотил, что дома у него полно «спайсов». Он — что она всё врет, наркотики ему подбросили», — цитирует «КП» слова правоохранителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Малахов после ухода с «Первого канала» создал компанию, которая будет заниматься производством собственного телеконтента. Он также ведет программу «Прямой эфир» на «России 1» и уже анонсировал игровое шоу «Стена», первая программа которого должна выйти на экраны 22 октября.

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