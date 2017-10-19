Тяжелая авария с погибшими заблокировала трассу на Москву в Ленобласти

Тосно, Ленинградская область, , 11:54 — REGNUM Тяжелое ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика привело к гибели двух человек, травмированию еще троих и создало большие затруднения на Московском шоссе в Ленинградской области утром 19 октября.

Как сообщили ИА REGNUM в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 09:30 в Тосненском районе на 672 км федеральной трассы «Россия», у поворота на Никольское, водитель (мужчина 1990 г.р.) автомобиля Mercedes, буксировавший автомобиль Ford, двигаясь в направлении Петербурга, по невыясненным причинам совершил выезд на полосу встречного движения.

В результате этого произошло столкновение со стоящим для поворота налево легковым автомобилем Renault и последующим столкновением с грузовым автомобилем с полуприцепом Scania.

«В результате ДТП в автомобиле «Мерседес» пострадали: водитель — травмы средней степени тяжести; двое пассажиров-мужчин (личности устанавливаются) — тяжелые травмы; двое пассажиров-женщин (1981 г.р.; личность второй не установлена) — погибли на месте от полученных травм», — сообщили в дорожной полиции.

По факту ДТП проводится проверка. Движение транспорта в сторону Москвы из-за этой аварии ограничено одной полосой.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина затора перед поворотом на Никольское составляет в настоящее время 6,8 км, а средняя скорость движения не превышает 3 км/ч.