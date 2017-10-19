В Приморье подросток-рэпер зарезал пристававшего к нему лже-продюсера

Владивосток, , 11:23 — REGNUM В Приморском крае несовершеннолетний ножом убил 23-летнего мужчину, пытавшегося к нему приставать, сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел на острове Русский. Там сотрудники полиции обнаружили машину, в которой находился труп ее владельца, мужчина скончался от ножевых ранений.

Подозреваемый в убийстве задержан, им оказался подросток 15 лет. Мужчина предложил подростку встретиться под надуманным предлогом и отвез его на берег моря на острове Русский.

Там парень «стал проявлять сексуальный интерес к подростку». Возник конфликт, в ходе которого подросток несколько раз ударил своего знакомого ножом.

С места преступления «изъяты предметы, имеющие значения для расследования уголовного дела», сообщает СКР. Возбуждено уголовное дело.

По данным ИА VladNews, молодой человек представился подростку продюсером, который ищет таланты, а мальчик увлекался рэп-музыкой. Именно под этим предлогом мужчина выманил подростка на встречу.