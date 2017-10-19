Жительница Хакасии задержана за убийство и расчленение тела

Саяногорск, Хакасия, , 11:09 — REGNUM В Хакасии раскрыто убийство пожилой женщины с последующим расчленением тела. Об этом 18 октября сообщает следственное управление СК по региону.

Части тела женщины были обнаружены 17 октября в Саяногорске, в районе 5-го Енисейского переулка. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Личность погибшей была скоро установлена — ей оказалась 64-летняя местная жительница.

По подозрению в расправе задержана 31-летняя местная жительница. По предварительным данным, подозреваемая и погибшая были соседками по двухкомнатной квартире, при этом хозяйство они вели раздельно.

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16 октября между женщинами произошла ссора. Подозреваемая, будучи пьяной, ударила пожилую соседку ножом. От полученного ранения та скончалась на месте.

Подозреваемая попыталась скрыть следы преступления. Вместе с мужем она расчленила тело и вывезла его в район 5-го Енисейского переулка.

Следователи намерены ходатайствовать о помещении подозреваемой под стражу. Подробности преступления устанавливаются.

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