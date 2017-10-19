Четверг, 19 Октября 2017 года
11:53:03 МСК

«Талибан»* совершил крупномасштабное нападение на юге Афганистана

Происшествия

«Талибан» – организация, деятельность которой запрещена в РФ

«Талибан»* совершил крупномасштабное нападение на юге Афганистана
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Афганистан

Кандагар, Афганистан, 19 октября 2017, 10:30 — REGNUM  По меньшей мере 43 военнослужащих армии Афганистана погибли 19 октября в результате крупномасштабного нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге страны, сообщает Reuters.

По данным Минобороны страны, целью боевиков стала авиабаза в провинции Кандагар, на которой находилось 60 афганских солдат, из которых, помимо 43 погибших, девятеро получили ранения, еще шестеро пропали без вести.

В нападении было применено два начиненные взрывчаткой автомобиля.

В свою очередь, по данным ведомства, в результате нападения были ликвидированы по меньшей мере девять радикалов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним