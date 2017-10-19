В харьковском ДТП серьезно пострадала беременная женщина

Харьков, Украина, , 10:24 — REGNUM В харьковском ДТП пострадали 11 человек, пять из которых погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии, одна из которых беременная женщина, передает 19 октября телеканал «112 Украина» со ссылкой на советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

«Беременная женщина перманентно находится в состоянии комы. Сейчас врачи борются за ее жизнь», — сообщил представитель МВД.

По словам Шкиряка, дело о смертельном ДТП взято под личный контроль министра внутренних дел и председателя нацполиции, генпрокурора.

«Что касается самих виновников этой страшной трагедии, то сейчас проходят все необходимые следственные действия, проверяется информация со всех камер наружного наблюдения. Вероятнее всего речь будет идти о двух виновниках, и «Лексуса», и «Туарега», это предварительно. Что касается водителя «Лексуса», то она задержана в порядке ст. 208, и в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения», — пояснил советник МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Харькове на перекрёстке улиц Сумская и Бурсацкий спуск автомобиль Lexus, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg и вылетел на тротуар. В это время на нем находились десятки пешеходов.

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Как позже пояснил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, за рулем «Лексуса» находилась «девушка-мажор 1997 года рождения», а сам автомобиль (с госномером АХ 0032 ЕС) уже был замечен в нарушении правил дорожного движения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами».

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