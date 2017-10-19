В Италии произошло землетрясение

Рим, , 09:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в Италии. Об этом сообщает в четверг, 19 октября, пресс-служба Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 28 км от города Асколи-Пичено.

О разрушениях и пострадавших от землетрясения пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Италии зафиксировали землетрясение силой 4,4 балла. Эпицентр землетрясения располагается на глубине 2 км и на расстоянии 102 км к северо-востоку от Рима.

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