Преступление века: в Москве у двух безработных украли 40 млн рублей

Москва, , 09:49 — REGNUM Четыре грабителя в масках совершили нападение на двух безработных мужчин на юго-востоке Москвы и похитили у них $700 тыc. (около 41 млн рублей), передает 19 октября телеграм-канал Mash.

По данным издания, злоумышленники обезвредили своих жертв с помощью перцового баллончика и забрали две сумки с наличными деньгами.

Другие обстоятельства инцидента не уточняются, официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов пока не поступало. Отмечается, что среднестатистическому безработному москвичу потребовалось бы примерно 1182 года, чтобы накопить украденную сумму.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве из банковской ячейки пропало $1,5 млн. В полицию обратился мужчина, заявивший об исчезновении своих денег, которые он поместил на хранение в банк. В пересчете на рубли ущерб от действий злоумышленников составил 87 млн 756 тыс. рублей.

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