«Команду созидания» Меркушкина делят по уголовным делам

Самара, , 09:19 — REGNUM В Мордовии заключен под стражу работавший заместителем руководителя администрации губернатора Самарской области и руководителем департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. Об этом сообщает «Столица С».

По данным издания, уроженца Мордовии Дениса Подсеваткина заключили под стражу в связи с нашумевшим делом Николая Явкина — личного социолога экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере с присвоением 9,5 млн рублей за проведение соцопроса.

До назначения Меркушкина губернатором Самарского региона Николай Явкин жил и работал в Саранске, возглавляя здесь экспертное агентство «Регион М», которое занималось социологией по контрактам с правительством республики. Там он познакомился с Подсеваткиным. В Самаре Явкин возглавил ООО «Приволжский центр общественного мониторинга». Эта фирма стала основным исполнителем контрактов по проведению социологических исследований, которые заключало преимущественно с правительством Самарской области и его структурными подразделениями. Задержание личного социолога Явкина произошло накануне официальной отставки Николая Меркушкина 25 сентября. Спустя несколько недель пришла очередь и Подсеваткина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре в сентябре региональное УФСБ возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» и личного социолога губернатора Николая Меркушкина Николая Явкина. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — присвоении 9,5 млн рублей за проведение соцопроса. В уголовном деле Явкина фигурировал и Денис Подсеваткин.

По версии следствия, директор ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» Николай Явкин в 2015 году, действуя умышленно из корыстных побуждений, заключил государственный контракт с департаментом управления делами губернатора и правительства Самарской области о проведении соцопросов. Отчитываясь о проделанной работе, он предоставил заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о количестве опрошенных лиц. При этом на расчётный счёт «Приволжского центра общественного мониторинга» за проделанную работу были перечислены 10 млн рублей, из них 9,5 млн Явкин «безвозмездно обратил в свою пользу, из которых 8,3 млн рублей перечислил на свою банковскую карту». Явкин заключен под стражу до 18 ноября. По информации источника, в этом деле фигурирует и руководитель департамента мониторинга общественного мнения администрации Самарской области Денис Подсеваткин.

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