Мэр Харькова пообещал оказать помощь пострадавшим в ходе ДТП

Харьков, Украина, , 09:21 — REGNUM Содействие всем пострадавшим и родственникам погибших в ДТП окажет городская администрация Харькова, написал 18 октября мэр города Геннадий Кернес на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в организации похорон погибших при ДТП город окажет всевозможную помощь. Также Кернес заверил, что все пострадавшие в инциденте и находящиеся на лечении могут рассчитывать на помощь Харьковского городского совета.

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Напомним, 18 октября около 20:45 в Харькове произошло ДТП — внедорожник марки Lexus совершил наезд на автомобиль марки Volkswagen Touareg, после чего внедорожник выбросило на тротуар, заполненный пешеходами. За рулем внедорожника находилась девушка 1997 года рождения. В результате аварии шестеро человек погибли, еще пятеро госпитализированы.

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Причиной аварии стал выезд виновника ДТП на перекресток при запрещающем сигнале светофора. Причем ранее внедорожник уже был оштрафован за проезд на красный свет. Оба водителя остались живы. Девушку, бывшую за рулем автомобиля, задержали на трое суток, заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

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