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В Алтайском крае пожарный извещатель предотвратил крупный пожар

Происшествия

Пожилая женщина не смогла самостоятельно вызвать пожарных

В Алтайском крае пожарный извещатель предотвратил крупный пожар
Иллюстрация: Fizportal.ru
Дым

Алейск, Алтайский край, 19 октября 2017, 08:33 — REGNUM  В Алейске пожарный извещатель с GSM-модулем спас многодетную семью от пожара, передает пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

В момент, когда произошло возгорание, в доме находилась бабушка и её трехлетняя внучка. Пенсионерка услышала звук пожарного извещателя, сработавшего на слабое задымление, однако не смогла набрать правильный номер пожарной охраны из-за волнения.

Извещатель передал сигнал оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета, который, в свою очередь, сообщил о возгорании диспетчеру пожарно-спасательной части.

Приехав на место, пожарные обнаружили сильное задымление от горевших постельных принадлежностей на деревянной кровати. Бабушку и ребенка вывели на улицу, пожар ликвидировали на ранней стадии.

Позже выяснилось, что причиной возгорания стала детская шалость. Значительного ущерба имуществу пожар не нанес.

Напомним, автономные пожарные извещатели с GSM-оповещением в Алтайском крае устанавливают на средства регионального правительства с июля текущего года. Власти активно оснащают пожарными извещателями места проживания социально уязвимых категорий населения.

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