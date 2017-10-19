Трагедия в центре Харькова: версия теракта не рассматривается

Харьков, Украина, , 07:58 — REGNUM ДТП в центре Харькова не рассматривается как теракт. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил начальник ГУ Нацполиции в области Олег Бех на встрече с журналистами.

«Нет, такую версию мы не рассматриваем», — сказал сотрудник правоохранительных органов.

По его словам, ДТП со смертельным исходом произошло из-за нарушения правил дорожного движения.

«Автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет», — отметил Бех. — В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул. Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 18 октября в Харькове произошло крупное ДТП. В результате инцидента погибли 5 человек, еще 6 получили различные травмы.

Трагедия произошла на перекрёстке улиц Сумская и Бурсацкий. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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