Lexus, ставший причиной трагедии в Харькове, уже нарушал ПДД

Харьков, Украина, , 07:28 — REGNUM Автомобиль Lexus, ставший причиной трагедии в Харькове, ранее был замечен в нарушении правил дорожного движения, заявил 19 октября советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице Facebook.

В соответствии с опубликованным им видео, тот же автомобиль с регистрационным номером АХ 0032 ЕС проехал на запрещающий сигнал светофора минувшей зимой.

«Мы правда не знаем кто был за рулем в тот день, эта же девушка-мажор 1997 года рождения, ставшая сегодня причиной гибели 6 харьковчан, или же кто-то из ее родных. Но по этому видео видно, ясно видно, что сегодняшняя трагедия была предопределена», — написал Геращенко.

В своей публикации он также отметил, что раз действующий размер штрафа не останавливает нарушителей при проезде на красный свет, значит, он не слишком велик, и его нужно пересмотреть.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, ДТП с гибелью шести пешеходов произошло в Харькове вечером 18 октября. На перекрёстке улиц Сумская и Бурсацкий спуск автомобиль Lexus под управлением девушки 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg.

От полученного удара автомобиль Lexus выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами».

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