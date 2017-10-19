Непогода в Китае унесла жизни почти 800 человек

Пекин, , 00:51 — REGNUM За девять месяцев 2017 года от природных катаклизмов в Китае погибло 799 человек, еще 90 пропали без вести, сообщает 18 октября агентство «Синьхуа».

По сообщениям Министерства гражданской администрации КНР, проливные дожди, которые стали причиной наводнений, а также других бедствий, привели к гибели 608 человек.

Природные бедствия нанесли прямой ущерб в размере 315 млрд юаней (порядка $47,7 млрд), а также привели к вынужденному переселению 4,7 млн человек.

Вдобавок ко всему, свыше 139 тыс. домов было уничтожено и еще 1,5 млн получили повреждения разной степени серьезности. Природные бедствия повредили 18,2 млн гектар фермерских земель, из которых более 2 млн полностью уничтожено.

Напомним, что 2017 год на настоящий момент Китай пережил двадцать тайфунов разной силы. Последним на данный момент стал тайфун «Ханун». Он привел к сходу оползня в провинции Гуандун, а также так или иначе затронул более 972 тыс. жителей провинций Гуандун, Хайнань, Чжэцзян, Фуцзянь и Гунаси-Чжуанского автономного района.

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