Таможня в Сербии задержала болгарский грузовик с мигрантами из Афганистана

Белград, , 00:31 — REGNUM Сотрудники сербской таможни обнаружили нелегальных мигрантов в грузовике с болгарскими номерами, направлявшемся на территорию Хорватию, передаёт агентство БГНЕС.

Как сообщается, инцидент произошёл 18 октября на КПП «Шид» на сербско-хорватской границе.

Грузовик, перевозивший стеклотару — бутылки и банки — из Болгарии в Италию, был остановлен для проверки. В ходе досмотра таможенники обнаружили среди груза двух прятавшихся нелегальных мигрантов из Афганистана.

Поняв, что их заметили, нелегалы выпрыгнули из машины и побежали в сторону хорватской границы, но были задержаны пограничной полицией.

Болгарский водитель грузовика также был задержан и доставлен на допрос. Мужчина заявил, что не знал, что в кузове его машины находились люди. По его словам, нелегалы могли забраться в грузовик, когда он отдыхал на стоянке.

Отметим, что граница между Болгарией и Сербии остаётся легко пересекаемой для мигрантов. МВД Болгарии еженедельно фиксирует сотни нелегалов, направляющихся в Западную Европу.

В свою очередь, сербская сторона неоднократно обвиняла власти Болгарии в том, что они намеренно пропускают нелегальных мигрантов через свою границу.

Весной 2017 года болгарские власти приняли решение направить около 3 млн евро на установку камер видеонаблюдения вдоль границы с Сербией из средств, ранее выделенных стране Европейской комиссией на обеспечение защиты границ.