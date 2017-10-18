Расстрелявший пятерых в Мэриленде преступник открыл огонь в соседнем штате

Вашингтон, 18 октября 2017, 23:09 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в расстреле пятерых людей в американском штате Мэриленд, снова устроил стрельбу в одном из городов соседнего штата Делавэр, сообщает 18 октября агентство Associated Press.
Подробностей нового инцидента СМИ не сообщают.
Как сообщало ИА REGNUM, 37-летний афроамериканец Ради Лабиб Принс подозревается в расстреле пятерых человек в бизнес-парке Emmorton в американском штате Мэриленд
Тогда три человека были убиты, еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.
Правоохранительные органы США ведут розыск подозреваемого.
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