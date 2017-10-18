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В центре Ирана произошло землетрясение

Происшествия

Подземные точки зафиксированы в провинции Йезд

В центре Ирана произошло землетрясение
Трещина

Тегеран, 18 октября 2017, 22:05 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в центральной части Ирана, 18 октября сообщает агентство IRNA.

Подземные точки зафиксированы на глубине 10 километров в провинции Йезд в 18:07 по местному времени, заявили в национальном сейсмологическом центре.

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Эпицентр землетрясения находился в 48 километрах от города Анар, расположенного в провинции Керман, и в 63 километрах от города Мехриз, расположенного в провинции Йезд. Информация о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступала.

Напомним, вечером 13 мая 2017 года на границе Туркмении и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, а ещё около 200 человек получили ранения.

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