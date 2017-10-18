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В одном из бизнес-парков США расстреляны пять человек

Происшествия

Трое были убиты, еще двое получили ранения

В одном из бизнес-парков США расстреляны пять человек
BenjaminNelan
Стрельба

Вашингтон, 18 октября 2017, 19:26 — REGNUM  Пять человек стали жертвами неизвестного стрелка на территории бизнес-парка Emmorton в американском штате Мэриленд, сообщил журналистам 18 октября местный шериф Уильям Дэвис.

По словам Дэвиса, полицейские занимаются поисками неизвестного, который застрелил троих и ранил еще двоих людей из неустановленного огнестрельного оружия.

Два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Ранее было объявлено, что учащимся ближайших учебных заведений запретили выходить за охраняемый периметр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 октября в Лас-Вегасе гражданин США Стивен Пэддок по неизвестным причинам расстрелял из окна гостиницы посетителей музыкального фестиваля, убив 59 человек и ранив более 570.

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