Италия: раскрыта криминальная группировка, ворующая дизель из Ливии

Рим, , 18:05 — REGNUM Финансовая полиция Италии раскрыла международную преступную группировку, которая занималась перепродажей дизельного топлива, украденного у ливийского нефтеперерабатывающего завода Zawyia в 40 км к западу от Триполи. Новость сообщает информагентство ANSA.

В ходе расследования было арестовано шесть человек (трое в тюрьме и трое под домашним арестом): два гражданина Мальты, два Ливии и четыре итальянца. Еще трое ливийцев находятся в розыске. После кражи топливо сопровождали ливийские ополченцы и отправляли на Сицилию, оттуда оно поступало на итальянский и европейский рынки через мальтийскую компанию.

Расследование под кодовым названием Dirty Oil было начато по приказу прокурора Катании год назад после жалобы компании Eni, которая сообщала о некоторых странных аномалиях в распределительных топливных станциях, расположенных в городе Катания. Eni в этом деле выступает в качестве потерпевшей стороны, не знавшей о черной работе некоторых владельцев — дистрибьюторов. После поставки украденное топливо смешивали на станциях в Аугусте, Чивитавеккьии и Венеции, откуда оно поступало на итальянские и европейские рынки (Франция и Испания) по аналогичной рыночной цене продукта, несмотря на более низкое качество.

Преступная группировка была нацелена на организацию непрерывного потока ливийского дизельного топлива по более низкой цене, гарантируя покупателям — итальянским компаниям постоянную и высокую прибыль. Мошенники использовали фальшивые документы, подтверждающие саудовское происхождение топлива.