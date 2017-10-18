В Орске система профилактики преступлений против детей дала сбой?

Орск, Оренбургская область, , 16:45 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области органы профилактики преступлений против несовершеннолетних подозревают в безответственности. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 18 октября представитель СУ СКР по региону Мария Фризен, по факту халатности должностных лиц системы профилактики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

В настоящее время проходят проверки в органах опеки, а также в отделах по делам несовершеннолетних полиции. Истребованы должностные инструкции и иные документы.

Это уголовное дело связано с жестоким убийством пятилетнего мальчика. Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 6 октября в одной из квартир по улице Краматорской города Орска было обнаружено тело ребёнка. У дошкольника имелись множественные травмы. По данным следствия, мальчика забили до смерти.

Обвиняемым по уголовному делу, возбуждённому по статье УК РФ «Убийство малолетнего» проходит сожитель матери, погибшего ребёнка. В ходе предварительного следствия установлено, что преступление мужчина совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас фигурант находится под стражей.

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Стоит отметить, что в 2015 году на всю Россию прогремело дело о насилии над детьми в Соль-Илецком городском округе. Напомним, что многодетный отец приговорён к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на один год и шесть месяцев за то, что избивал своих восьмерых детей, а в отношении дочерей совершал насильственные действия сексуального характера.

Вслед за одним уголовным делом по поводу преступлений против детей последовало ещё одно, где фигурировала заместитель главы округа, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Соль-Илецкого городского округа. Суд признал её виновной в халатности, что привело к нарушению прав и интересов несовершеннолетних. Приговором суда чиновнице было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей и лишения права занимать государственные и муниципальные должности в течение трех лет. Однако наказания женщине удалось избежать из-за амнистии.

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