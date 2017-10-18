В Лобне уволили диспетчера «скорой», принявшего звонок от друга Марьянова

Лобня, Московская область, , 16:14 — REGNUM Диспетчер «скорой помощи», принявшая звонок от друга актера Дмитрия Марьянова, была уволена, передает 18 октября Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Минздраве. Вместе с диспетчером была уволена заведующая станцией скорой помощи. Проверка инцидента продолжается.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сети была обнародована запись переговоров друга Марьянова с оператором службы помощи «112» и сотрудником станции скорой медицинской помощи. Друг артиста вызвал к нему скорую помощь в 18:47 мск. Во время длительного разговора мужчина получил ответ, что ждать помощи быстро не стоит.

«Придется подождать, много вызовов», — сказала диспетчер Лобненской скорой.

При этом диспетчер посчитала, что если бы актер находился тяжелом состоянии, то не смог бы описать свои симптомы, которые перечислил звонивший в «скорую». В 19:07 мск друг Марьянова отменил вызов и сказал, что сам отвезет артиста в больницу.

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Отметим также, что после начальной проверки записи 16 октября в министерстве здравоохранения Московской области не нашли ничего особенного, сообщив только то, что звонившие сами отменили вызов через несколько минут. Сообщение об увольнении появилось спустя два дня, после обнародования скандальной записи.

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