Замглавы финуправления ФСИН задержана по делу Коршунова

Москва, , 15:44 — REGNUM Заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлана Алексеева задержана в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя главы ведомства Олега Коршунова. Об этом 18 октября сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В действиях Алексеевой следствие усматривает признаки пособничества в растрате (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ). В настоящее время с женщиной проводят необходимые следственные действия.

Отмечается, что ранее Алексеева являлась заместителем начальника управления тылового обеспечения ФСИН РФ.

Замглавы ФСИН Олег Коршунов обвиняется в двух эпизодах растраты в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Олега Коршунова арестовали 14 сентября. Ему инкриминируют растрату более 160 млн рублей при выполнении госконтрактов на поставку топлива и продуктов питания для нужд исправительной системы.

Следователи считают, что Коршунов действовал вместе с предпринимателем Мариной Дюковой. Она была арестована 16 сентября. В конце сентября по этому делу был арестован начальник одного из отделов управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов.

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