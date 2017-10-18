СКР расследовал дело о гибели рабочих в цеху ПАО «НЛМК»

Липецк, , 15:23 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по факту гибели двух рабочих из Челябинской области на территории Новолипецкого металлургического комбината (ПАО «НЛМК»), сообщает 18 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

По информации, размещенной на официальном сайте управления, действия заместителя начальника участка и мастера подрядной организации АО «РВС» квалифицированы как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Обвиняемые, ответственные за безопасность работников, при производстве работ повышенной опасности, приказали подчиненным демонтировать не предусмотренные проектом несущие элементы моста-галереи в одном из цехов ПАО «НЛМК». В результате нарушения технологической последовательности производства работ произошло обрушение металлической конструкции и двое рабочих упали с высоты, получив смертельные травмы.

Как отмечается в сообщении Следственного комитета, в ходе расследования уголовного дела один из обвиняемых свою вину в совершенном преступлении признал. Его коллега выдвинул версию о своей невиновности, но его доводы были опровергнуты собранными доказательствами.

Напомним, 3 часть статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.