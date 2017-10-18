СКР возбудил дело по факту пожара в доме престарелых в Иркутске

Иркутск, , 14:01 — REGNUM По факту пожара в доме престарелых в Иркутске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Иркутске произошел пожар в частном доме, где располагался дом для престарелых и инвалидов. Информация о ЧП на улице Курортной появилась около 5:00 по местному времени.

По последним данным, в результате пожара пострадали 14 человек. Причины ЧП пока неизвестны.

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