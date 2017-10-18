Настоятельница монастыря погибла в аварии под Псковом

Псков, , 12:27 — REGNUM В дорожной аварии с участием маршрутного автобуса, которая произошла 17 октября на федеральной трассе Р-23 в Псковской области, погибла настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач). Об этом сообщает газета «Курьеръ. Псков — Великие Луки».

Отмечается, что ещё две монахини в результате ДТП получили тяжёлые травмы.

Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь находится в деревне Творожково Струго-Красненского района Псковской области. Монастырь был осно­ван в 1862 году. Монахиня Анна (Ткач) руководила обителью с 2011 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 17 октября в 10:30 на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Невель) в районе деревни Подборовье Псковского района. Автомобиль Nissan столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes. По предварительным данным, Nissan выехал на встречную полосу. В результате ДТП ещё семь человек получили различные травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Псковом столкнулись автобус и автомобиль, есть жертвы