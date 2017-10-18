За обещание трудоустроить в ФСБ чебоксарец расплатился свободой

Чебоксары, , 12:26 — REGNUM Мошеннику в Чувашии, который представлялся сотрудником УФСБ и обещал пострадавшей за 2,25 млн рублей перевести её из училища на военную службу, ужесточили наказание. Условный срок заменили реальным лишением свободы, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Перед судом предстал 28-летний чебоксарец, который представлялся сотрудником силовых структур.

«Представляясь действующим сотрудником УФСБ по Чувашии, он обещал оказать содействие в разрешении вопроса, связанного с переводом для дальнейшего прохождения военной службы из Владивостокского президентского училища ФСБ сына жительницы Марий Эл. Путем обмана и злоупотребления её доверием, не имея намерений и возможности выполнить взятые обязательства, с мая 2015 года по октябрь 2015 года похитил 2 250 000 рублей», — говорят в надзорном ведомстве.

В УФСБ по Чувашии, которое вело дело, уточнили, что речь шла о трудоустройстве сына потерпевшей в ФСБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чебоксарца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По приговору суда первой чебоксарцу назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Суд также постановил взыскать с него в пользу потерпевшей похищенные денежные средства.

«С таким наказанием не согласился государственный обвинитель и предложил суду апелляционной инстанции назначить реальное лишение свободы. Верховный суд Чувашской Республики признал доводы обоснованными и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, взяв его под стражу в зале суда», — говорят в прокуратуры Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Чебоксар, которого подозревают в мошенничестве под видом сотрудника ФСБ. По версии следствия, он похитил у жителей Чувашии денежные средства под предлогом необходимости оплаты расходов, якобы связанных с оформлением наследства от покойного приемного отца. Другой потерпевшей он пообещал за вознаграждение помочь в освобождении из мест лишения свободы её близкого родственника.

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В июле 2017 года в Чебоксарах был вынесен обвинительный приговор двум жителям города, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ. Они требовали от потерпевшего деньги за якобы компрометирующие материалы, обещая за вознаграждение не привлекать к уголовной ответственности. Суд признал их виновными, назначив реальные сроки. В 2015 году в Чувашии был осуждён лже-сотрудник ФСБ, который выманил у граждан 6 млн рублей. Средства передавались в качестве взяток за мнимое содействие в разрешении различных вопросов в органах госвласти, судах и коммерческих структурах. Ему назначено 8 лет 7 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.