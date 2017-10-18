Пожар в доме престарелых в Иркутске: следователи проводят проверку

Иркутск, , 12:19 — REGNUM Следователи проводят проверку по факту пожара в доме престарелых в Иркутске, в результате которого пострадали 13 человек, сообщает 18 октября пресс-служба Главного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, 18 октября около 05:00 утра по местному времени в здании произошло возгорание сушильной камеры, после чего пожар распространился на жилой дом.

«13 пожилых людей были эвакуированы и госпитализированы, их состояние расценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дом престарелых был организован «Фондом паллиативной помощи им. Св. Милицы». Следователи проверяют законность проживания пенсионеров в данном здании.

К настоящему времени сотрудники СК провели осмотр места происшествия, изъяли документацию, а также опрашивают потерпевших и очевидцев случившегося.

Напомним, пожары в социальных учреждениях в России случаются с пугающей регулярностью. Так, в середине сентября 2017 года в городе Пучеже Ивановской области в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов погибли два человека.

В октябре 2016 года в Краснодарском крае в доме-интернате для престарелых произошел пожар, пострадало два человека — один позже скончался в больнице.

В декабре 2015 года произошел пожар в психоневрологическом интернате в Воронежской области, погибли 23 человека, еще 24 пострадали. В 2013 году пожар в психиатрической больнице в поселке Раменский Московской области унес жизни 38 человек.

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