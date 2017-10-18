На Алтае мальчика укусила бешеная собака, объявлен карантин

Баево, Алтайский край, , 12:01 — REGNUM Карантин по бешенству пришлось вводить в райцентре Баево (Алтайский край). Как передают «Вести-Алтай», соответствующее постановление губернатор Александр Карлин подписал после того, как выяснилось, что 12-летнего мальчика в центре села укусила собака, заразившаяся бешенством. Известно, что животное не было беспризорным и погибло через несколько часов после нападения.

«Бешенство подтвердили специалисты лаборатории в Барнауле. Сейчас мы ведём наблюдение за очагом», — отметил специалист ветеринарной службы Баевского района Роман Рыбалко.

Кстати, мальчику и его родителям (они сейчас получают всё необходимое лечение) ничего не угрожает. После происшествия ветеринары посетили соседские дома и провели обязательную в таких случаях вакцинацию домашних кошек и собак: прививки получили порядка 100 животных.

Режим карантина по бешенству продлится в Баево не меньше месяца. О причине его возникновения пока ничего не сообщается.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, в 2016 году на территории Алтайского края было зарегистрировано 8 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных (2015 г. — 27) в 8 районах края (Ключевской, Баевский, Краснощековский, Угловский, Суетский, Алейский, города Барнаул и Бийск). За период январь-март 2017 года известно было только об одном случае: зарегистрирован он был у лисы в Первомайском районе.

Специалисты ведомства напомнили также, что бешенство ­ — это заболевание, которое можно предупредить.

«В арсенале у медицинских работников имеются эффективные лекарственные средства (антирабическая вакцина и иммуноглобулин), однако они гарантируют защиту от заболевания бешенством только при своевременном обращении пострадавших за медицинской помощью. Поэтому человек, пострадавший от укуса, оцарапывания и ослюнения животным, должен немедленно обратиться за медицинской помощью в травмпункт медицинского учреждения по месту жительства для проведения курса прививок против бешенства. Иммунизация будет эффективна только при соблюдении всего курса прививок», — пояснили в надводном органе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этой осенью карантин по бешенству объявляли также на территории Татарии. В средине сентября 2017 года бешенство подтвердилось у домашних животных в селе Арбор Балтасинского района республики.

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