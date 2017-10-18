В Чечне задержали торговцев оружием, связанных с террористами

Грозный, , 11:48 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых жителей Чечни, подозреваемых в связях с террористами, сообщает 18 октября пресс-служба МВД России.

У злоумышленников было обнаружено и изъято более 20 пистолетов Макарова с глушителями, более 400 патронов к пистолетам Макарова и Ярыгина, а также большое количество составных частей к огнестрельному оружию.

Полицейские установили места изготовления оружия и каналы поставки.

«Указанные члены организованной группы попали в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в оказании содействия террористическим группировкам», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Северо-Кавказского региона за шесть месяцев 2017 года в ходе спецопераций были уничтожены шесть главарей бандподполья, всего ликвидировано 32 участника незаконных бандформирований.

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