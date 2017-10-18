В Пензе скорая не поехала к ребенку, умиравшему после ДТП

Пенза, , 11:09 — REGNUM Следователи выясняют причины отказа скорой помощи города Заречного выехать на помощь ребенку, попавшему под автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пензенской области.

Основанием для проведения доследственной проверки стала публикация в местном СМИ об аварии, произошедшей в Пензе 12 октября. В районе Коннозаводской улицы водитель Kia Sorento сбил 9-летнего мальчика, от полученных травм ребенок умер на месте.

Один из водителей, ставший свидетелем ДТП, рассказал журналистам о попытке вызвать скорую помощь из города Заречный. По его словам, диспетчер ФГБУЗ МСЧ-59 отказалась отправить медиков на место аварии, пояснив, что указанный район учреждение не обслуживает.

Медики города Пензы, прибывшие по вызову, констатировали смерть мальчика. Действия диспетчера могут быть квалифицированы по части 2 статьи 124 УК РФ, «Неоказание помощи больному».

Процессуальное решение следственные органы примут по итогам проверки.

Отметим, что город Заречный, расположенный в 6 км от Пензы, является закрытым административно-территориальным образованием.

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