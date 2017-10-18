Бийчанин погиб, получив сильнейшие ожоги от Вечного огня

Барнаул, , 11:11 — REGNUM Трагедией закончилась попытка мужчины без определенного места жительства собрать монеты, которые граждане кидают к подножию Вечного огня на мемориале Славы в Бийске. Загоревшегося человека заметил прохожий, вызвал скорую помощь и полицию. Позднее оказалось, что 39-летний мужчина получил 90% ожогов поверхности тела и медикам не удалось его спасти, — отмечают «Вести-Алтай».

О том, что погибший совершал какие-то манипуляции у Вечного огня свидетельствует тот факт, что решётка, которая защищает газовую горелку, оказалась сдвинута с места. В компании «Бийскмежрайгаз», которая занимается обслуживанием мемориального огня, говорят, что подобное произошло впервые.

«Уверен, что что без дикого желания и просто так по случайности её точно никак невозможно с места сместить, потому что она достаточно тяжёлая и громоздкая», — пояснил главный инженер предприятия «Бийскмежрайгаз» Юрий Казаков.

По его словам, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем, сотрудники компании модернизируют конструкцию решётки.

Между тем, традиция почтить память умерших, оставляя деньги, заимствована жителями Алтайского края у древних народов, — полагают в Бийском краеведческом музее.

«Эта традиция, как сами алтайцы рассказывают, возникла не сразу. Вначале было принято оставлять какие-то вещи. Но так как обычно у людей с собой под рукой только деньги, самый ценный предмет, который можно пожертвовать, то свелось к тому, что оставляют какую-то монету», — отметил научный сотрудник отдела истории Бийского краеведческого музея Дмитрий Ерошкин.

Заметим, что обычай оставления монет существует не только на Алтае. Но в их последующем присвоении можно усмотреть осквернение памяти погибших в Великой Отечественной войне. Похожий случай, который, к статью, обошелся без человеческих жертв произошел в сквере Льговских молодогвардейцев (Курская область). Там 21 июня 2017 года неизвестные бросили один из возложенных к Вечному огню венков в пламя.

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